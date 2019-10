I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio, nei Comuni di Portici ed Ercolano, finalizzato alla repressione dell’illegalità diffusa. Nel corso del servizio i militari hanno fermato un uomo di quarantotto anni trovato in possesso di due grammi di hashish e uno spinello. Il soggetto è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale. I carabinieri hanno poi denunciato tre soggetti per guida in stato d’ebbrezza e sottoposto al fermo amministrativo 6 mezzi. In totale, nel corso del servizio, i militari dell’Arma hanno controllato 75 persone e 47 veicoli.

Lunedì 7 Ottobre 2019, 11:03

