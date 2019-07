Sequestri dei carabinieri Durante perquisizioni nel “Parco Verde” di Caivano. I Carabinieri della locale tenenza hanno individuato all’ultimo piano di una palazzina due appartamenti abusivi attorno ai quali era installato un avanzato sistema di videosorveglianza. Nelle pertinenze dei due locali i militari hanno rinvenuto e sequestrato 7 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 38 grammi, un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto, 43 proiettili G.F.L. di vario calibro, 5 telecamere, 2 DVR, una smart Tv, un pc portatile e un dispositivo per contare banconote. Nello stesso contesto ma in un’altra palazzina i carabinieri hanno sequestrato 7 proiettili calibro 380, 8 calibro 7.65 e 1 cartuccia calibro 32 auto.

Domenica 7 Luglio 2019, 11:59

