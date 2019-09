Un ragazzo di appena 18 anni incensurato è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Afragola per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni. Durante una perquisizione a casa del giovane, i militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato 12 stecche di hashish per complessivi 20 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 85 euro in denaro contante ritenuto provento illecito. La droga era occultata in un cassettino installato sotto al tavolo della cucina, insieme a tre lame intrise di droga utilizzate per il taglio. In una cassettina poggiata sul comodino della camera da letto, invece, c'erano 5 cartucce per fucile da caccia calibro 12. Il 18enne arrestato è ora in attesa di giudizio con rito direttissimo.

Giovedì 5 Settembre 2019, 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA