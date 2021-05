Ercolano, scoperto con la droga nel garage: arrestato 25enne

Gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno notato in via Villanova a Ercolano un uomo che usciva frettolosamente da un garage e lo hanno controllato trovandolo in possesso di 30 bustine contenenti marijuana, 2 stecche di hashish e 240 euro.

Inoltre, all’interno del box in uso all’uomo, i poliziotti hanno rinvenuto altre 6 buste di marijuana per un totale di 586 grammi circa, 4 panetti di hashish per un peso complessivo di 424 grammi circa, 2 coltelli, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

E.P.R., 25enne ercolanese, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.