Spacciava hashish e cocaina davanti alla scuola, arrestato nel Napoletano

Giovedì 30 Maggio 2019, 19:05

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno arrestato Luigi Filtro, 36 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato bloccato mentre stava effettuando lo scambio dose-soldi con un giovane acquirente in una villetta comunale, in via Vittorio Emanuele III, davanti a una scuola.Filtro aveva con sè 7 stecche di hashish del peso di circa 30 grammi, e 20 euro di banconote, mentre il giovane acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce. Nell'abitazione del 36enne sono stati trovati 40 grammi di marijuana, 500 di hashish, 1,965 di cocaina, un coltello e altro materiale utile per confezionare la droga.