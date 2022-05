Droga giù dalla finestra dopo l'arresto del marito: nei guai anche la moglie

Tutto è cominciato in strada. In via Labriola, all’angolo con via Gobetti, a Scampia. Qui gli agenti hanno fermato una persona a bordo di un'auto, trovata in possesso di 5 involucri con 1,4 grammi di cocaina. Non solo. Nell'abitazione dell’uomo ,in via Galimberti, i poliziotti hanno sorpreso la moglie mentre stava lanciando dalla finestra dell’appartamento due buste contenenti 2 panetti di hashish del peso di 189 grammi, 2 bustine con 23 involucri di hashish del peso complessivo di 71,30 grammi e un involucro con 6,20 grammi di cocaina; e, all’interno della loro abitazione, hanno trovato una bustina contenente 4,70 grammi di marijuana, una confezione di mannitolo (sostanza utilizzata per il taglio della droga), un bilancino di precisione e 4270 euro.

Sequestrate pure due telecamere che inquadravano sia il pianerottolo dell'appartamento sia la strada. R.F., 37enne con precedenti di polizia, e la moglie, una 32enne, entrambi napoletani, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.