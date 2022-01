Droga lanciata dal finestrino dell'auto in piazza Garibaldi

Bustina di droga lanciata dal finestrino in piazza Garibaldi a Napoli, recuperata dai poliziotti che hanno recuperato il sacchetto in cui hanno rinvenuto otto involucri contenenti 1,6 grammi circa di cocaina e hanno intimato l’alt al condecente che si è dato alla fuga verso via Nuova Marina. Di lì un llungo inseguimento con manovre pericolose per la circolazione stradale. La fuga è proseguita sulla statale162 Dir fino all’uscita Ponticelli-Barra: in viale Carlo Miranda, il guidatore è andato contro un marciapiede e definitivamente bloccato e trovato in possesso di tre bustine con 3,2 grammi circa di marijuana e 70 euro.

Il 19enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per guida senza patente, avendo reiterato la violazione nel biennio. In più, gli è stata contestata una violazione del codice della strada per alta velocità.