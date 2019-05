Droga tra le mattonelle della vasca da bagno, arrestati marito e moglie nel Napoletano

Venerdì 24 Maggio 2019, 13:17

Avevano nascosto diverse stecchette di hashish tra le mattonelle della vasca da bagno, Una coppia di conviventi è stata arrestata dai carabinieri a Torre del Greco per detenzione di droga a fini di spaccio. Gli arrestati sono Massimo Sposaro, 41 anni, e Rosa Vitiello, 43 anni, già sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dopo un arresto, avvenuto lo scorso 28 gennaio, per detenzione di hashish.I militari della radiomobile di Torre del Greco hanno trovato nella loro abitazione due stecchette di hashish e 720 euro di cui la donna non ha saputo giustificare la provenienza. In un'intercapedine ricavata tra le mattonelle del muretto della vasca da bagno c'erano altre 12 stecchette custodite in un astuccio metallico per un totale di 44 grammi di hashish. Gli arrestati sono in attesa del giudizio direttissimo.