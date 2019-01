Venerdì 25 Gennaio 2019, 08:20

I carabinieri della stazione Stella hanno tratto in arresto per spaccio di stupefacente un 34enne mauritano, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti che è stato sorpreso mentre cedeva droga ad alcuni acquirenti. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 37 grammi di hashish disivi in 4 stecchette, 3,4 grammi di marijuana divisi in 3 bustine, 12 grammi di crack in 4 dosi e 200 euro verosimile provento di attività illecita. L'arrestato è stato tradotto in carcere.