Lunedì 9 Aprile 2018, 08:51

​I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Napoli hanno proceduto al più ingente sequestro di hashish effettuato in un’area metropolitana: otto tonnellate, custodite per la successiva rivendita all’interno di un capannone in via Santa Maria del Pianto, nei pressi del cimitero, e destinati a rifornire le organizzazioni criminali che gestiscono le principali piazze di spaccio di Napoli e provincia. In una conferenza che si terrà in mattinata verranno forniti ulteriori dettagli sull'operazione.