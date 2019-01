Sabato 26 Gennaio 2019, 09:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incensurato 17enne di somma vesuviana è stato trovato dai carabinieri della stazione di Portici in possesso di 100 grammi di marijuana che teneva in uno zaino.I militari lo hanno notato al Molo Beverello, dove aspettava clienti dalle isole, ma lo hanno bloccato su via mariana perché il ragazzo ha provato a darsela a gambe.il 17enne è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e associato al centro di prima accoglienza dei colli aminei.