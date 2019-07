Hashish e marijuana nei vicoli di Napoli, arrestati quattro spacciatori africani

Domenica 28 Luglio 2019, 13:07

Oumar Diabate, 19enne della Guinea, Konè Souleymane, 24enne del Mali, Badi Nfally, 20enne del Gambia, e Samureh Abdou, 21enne anche lui del Gambia, tutti senza fissa dimora e con precedenti per reati in materia di droga, sono stati arrestati per spaccio dai carabinieri della compagnia Napoli Centro e della stazione Quartieri spagnoli. Avevano venduto diverse dosi di marijuana e hashish a clienti giovani, a loro volta bloccati e segnalati alla prefettura quali assuntori di stupefacente, quindi sono stati bloccati e condotti in caserma per le formalità.I militari hanno sequestrato loro, inoltre, 12 grammi di marijuana e 5 di hashish destinati allo spaccio e 115 euro ritenuti il guadagno dell’attività illecita.Dei quattro arrestati due sono stati sottoposti al divieto di dimora a Napoli, due sono liberi.