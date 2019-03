Fiumi di droga sulla penisola sorrentina, maxi blitz nel Vesuviano: 26 arresti

Lunedì 11 Marzo 2019, 06:25

Vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli in corso tra l'area stabiese e la penisola sorrentina dopo indagini coordinate dalla Procura di Torre Annunziata.I militari dell’Arma stanno dando esecuzione a 26 misure cautelari emesse dal gip a carico di altrettanti soggetti, tra i quali vi sono esponenti di spicco della criminalità stabiese e spacciatori locali.Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione a fini di spaccio e di coltivazione e produzione di stupefacenti ma anche di estorsione, danneggiamento, furto e minacce.Nel corso dell’indagine sono stati effettuati decine di riscontri e intercettati e sequestrati carichi di cocaina, hashish e marijuana, individuate e distrutte migliaia di piante di cannabis indica coltivate nelle zone impervie del monte Faito, identificati mandanti e autori di spedizioni punitive contro spacciatori concorrenti.Ricostruite centinaia di cessioni di droga, pagamenti in contanti a produttori e fornitori, aggressioni tra malavitosi per ottenere il controllo del territorio.