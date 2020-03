Lite condominiale a Napoli, arriva la polizia e scopre in casa la droga: 52enne arrestato

Gli agenti del commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della sala operativa sono intervenuti in uno stabile in via Candia per una lite condominiale.



I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un condomino che ha riferito di essere stato aggredito dal proprietario di uno dei box del condominio con cui aveva avuto, poco prima, una discussione poiché l'uomo era solito ostruire l’ingresso dei garage con dei motocicli.



Gli agenti hanno bloccato l’aggressore e all’interno del suo box hanno rivenuto uno scooter risultato rubato; inoltre, nel suo appartamento, sono stati sequestrati 10 involucri di cocaina per un peso complessivo di 72 grammi, una bustina contenente 0,5 grammi di hashish, 180 euro, 3 bilancini e materiale per il confezionamento della droga.

Alfonso Lanna, 52enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, lesioni personali e ricettazione, mentre il motociclo è stato restituito al proprietario. © RIPRODUZIONE RISERVATA