Cocaina e banconote, preso il pusher del rione Toiano a Pozzuoli

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per spaccio di droga Massimo Caiazzo, 40enne del posto già noto alle forze dell'ordine.



L’hanno notato in via Lucilio mentre cedeva ad un giovane - poi fuggito - una bustina in cambio di denaro.



Bloccato e perquisito, Caiazzo è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina e 88 euro in banconote di piccolo taglio. In un’aiuola poco distante, il 40enne aveva occultato altre quattro dosi della stessa sostanza.



Sottoposto ai domiciliari, è in attesa di giudizio direttissimo.