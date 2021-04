Napoli, girano in auto con la droga: un arrestato e un denunciato

Gli agenti dei Commissariati San Giovanni-Barra e Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Gerardo Chiaromonte un’auto con tre persone a bordo.



I poliziotti hanno rinvenuto indosso ad uno dei passeggeri una bustina contenente 0,6 grammi circa di marijuana, 15 involucri con circa 8,5 grammi di cocaina e 2325 euro, mentre l’altro occupante è stato trovato in possesso di 6 grammi circa di cocaina.

Alberto Cristian, 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’altro passeggero, un 17enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per il medesimo reato ed affidato ai genitori; inoltre, il conducente è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e tutti sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.