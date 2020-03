Napoli, 3 bustine e 22 involucri di cocaina in casa: arrestata 43enne

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in un appartamento di vico Cimitile. I poliziotti, giunti sul posto, hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione 3 bustine e 22 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 82 grammi, un panetto di hashish di circa 45 grammi, un bilancino, un cellulare e la somma di 2300 euro. Anna Alfano, 43enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA