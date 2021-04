Napoli. Droga in casa la Rione Luzzatti, 50enne napoletano arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Poggioreale, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti hanno effettuato un controllo in via Gaetano Bruno presso l’abitazione di un uomo.

I poliziotti hanno rinvenuto, nella camera da letto, 3 panetti contenenti 330 grammi circa di hashish, 8 pezzi della stessa sostanza del peso di circa 67 grammi e altri 31 involucri di plastica del tipo “caramelle” per un peso di circa 100 grammi di hashish, diverso materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione, un coltello da cucina, un taglierino e 270 euro. Giovanni Giaquinto, 50enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.