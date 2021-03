Choc a Napoli, due morti per overdose al Vomero e a Ponticelli

Due vittime della droga, due morti di overdose a Napoli in meno di ventiquattr’ore. Scatta l’allarme: nei circuiti dello spaccio potrebbe essere stata introdotta qualche partita tagliata male. Erano anni che non accadeva a Napoli: e se adesso i risultati delle autopsie dovessero confermare la causa dei decessi c’è da preoccuparsi veramente. Il primo episodio risale a ieri mattina. Intorno alle 9 in un appartamento di via Pigna i medici del 118 e la polizia sono dovuti intervenire per la segnalazione di un giovane deceduto nella sua camera da letto.

Sospetta overdose, probabilmente da eroina. Passano solo un paio d’ore e - questa volta nella periferia orientale, a Ponticelli - viene scoperto un secondo cadavere: nella boscaglia di un campo non coltivato, a poca distanza dal Rione Incis, gli agenti del locale commissariato rinvengono il corpo senza vita di un altro uomo. Accanto a lui, una siringa.

Interviene il medico legale che sospetta overdose. La Procura ha disposto gli esami autoptici. Le identità delle vittime non sono state rese note. Dal Vomero a Ponticelli, due casi maledetti probabilmente legati da un un’unica causa e che trascinano l’ombra lunga di dosi di stupefacenti tagliate male e spacciate con terribile cinismo.



