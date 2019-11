Droga, piazza di spaccio per vip nel Napoletano: la gestiva lo chef pizzaiolo

Da rinomato chef per la pizza e ricercato docente per i corsi di formazione per giovani pizzaioli, alle patrie galere, perché dalla fragranza delle sue pizze è passato alla flagranza di reato per spaccio di droga. Una brutta caduta verticale quella di Ivan Di Leva, 35 anni, di Orta di Atella, un nome nel mondo della ristorazione, premiato più volte, arrestato, appunto, in flagranza di reato dagli agenti del commissariato Afragola, diretto dal vice questore Stefano Iuorio. Insieme allo chef, contitolare della pizzeria Basilico buona pizza a Caivano, sono finiti in manette Antonio Iavazzo 44 anni, Francesco Graziano 34 anni, e Domenico Turco 34 anni, di Cardito, questi ultimi già noti alle forze dell'ordine. I quattro sono stati bloccati in un appartamento al piano terra, in Via Pascoli a Cardito, zona feudo del clan Pezzella, che avevano trasformato in una florida piazza di spaccio per clienti vip, visto che vendevano dosi di eccellente cocaina a cinquanta euro. Al momento dell'irruzione, gli agenti hanno sequestrato tredici grammi della droga da sniffare e circa 2.500 euro, l'incasso di appena mezza giornata di spaccio. I quattro accusati in concorso di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, dopo le formalità, su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura di Napoli Nord, diretta da Francesco Greco, sono stati rinchiusi nel carcere di Poggioreale, in attesa dell'udienza di convalida.

L'APPOSTAMENTO

Il blitz anti droga è scattato nelle prime ore del pomeriggio di sabato, e al termine di una indagine degli agenti del commissariato di Afragola, che da tempo cercavano di individuare la piazza di spaccio dei vip a Cardito, e che finalmente avevano individuato in Via Pascoli. I poliziotti si sono appostati nei pressi dell'appartamento al piano terr, e hanno accertato diversi scambi dose-soldi. Due agenti, fingendo di essere tossicodipendenti si sono intrufolati nella corte del palazzo, mentre altri due colleghi dopo essersi calati da un muro, sono riusciti ad entrare nell'appartamento, protetto da telecamere e da un portone di ferro blindato. Colti sul fatto, i quattro sono stati immediatamente bloccati.

