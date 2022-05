Napoli, contenitore calamitato nel tombino per nascondere la cocaina: preso il pusher

Stamattina gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Vicinale Sant’Aniello un giovane che, dopo aver ricevuto una banconota da una persona, si è diretto in una stradina adiacente per poi tornare, poco dopo, dalla persona in attesa alla quale ha consegnato qualcosa.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore ed effettuato un controllo nella strada da cui poco prima era uscito dove, in un tombino, hanno rinvenuto un contenitore calamitato contenente 14 involucri con circa 5,2 grammi di cocaina mentre, in un anfratto, un barattolo di vetro con altri tre involucri contenenti circa un grammo della stessa sostanza. Un 19enne napoletano è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.