A Napoli, in via Torre Cervati, gli agenti della Squadra Mobile hanno controllato un uomo che, a bordo di un'auto, stava uscendo da un garage e lo hanno trovato in possesso di due buste termosigillate contenenti circa 320 grammi di cocaina.



Nel garage è stato poi scoperto un vero e proprio laboratorio per il confezionamento della droga: altri 5 grammi di cocaina, 5 panetti di hashish del peso di circa 571 grammi, una confezione con 26 grammi circa di marijuana, 3 bilancini di precisione e due macchine per il sottovuoto e la sigillatura. Gianluca Quintiliano, napoletano di 38 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA