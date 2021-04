Ieri sera gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso uno stabile in via Rossetti dove hanno rivenuto, in un sottoscala, 2 panetti di hashish del peso di circa 200 grammi, una busta contenente 55 grammi circa di marijuana e una bustina con 2 grammi circa della stessa sostanza.