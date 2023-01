Droga nascosta nell'intercapedine di un muro e in bici: arrestati spacciatori napoletani

Nel muro, ma anche in bici. Questi i nascondigli più originali della droga appena scoperti dai poliziotti in città, a Napoli. In particolare, in via Enzo Striano a Scampia nei pressi dei porticati di uno stabile gli agenti hanno notato un uomo un uomo che, in cambio di denaro, aveva appena prelevato qualcosa da un’intercapedine ricavata nel muro e l’aveva consegnata a una persona a bordo di uno scooter; quest’ultima si era poi allontanata velocemente.

Raggiunto e bloccato, gli agenti hanno scoperto trattarsi di droga e hanno sequestrato allo spacciatore 40 euro, 6 bustine con circa 6,2 grammi di marijuana e 10 stecche di hashish del peso di 40 grammi. A.D.A., 22enne giuglianese con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un altro spacciatore è stato arrestato dai Falchi della Squadra Mobile in via Carriera Grande, nel centro storico: aveva la droga nascosta nella sella della bicicletta. Sequestrati eroina e cocaina, 140 euro; più altri 12 involucri contenenti circa 2 grammi di cocaina e 4 dosi con circa 1,3 grammi di eroina. Il 37enne marocchino è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato.