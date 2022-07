Droga nascosta nella cameretta: padre denuncia il figlio 25enne

Sos per il furto in un appartamento. Dove i carabinieri non trovano però i ladri. Ma, nel balcone della casa adiacente a Torre del Greco, notano alcune piante di cannabis. E procedono con la perquisizione. Sequestrano 12 grammi e mezzo di hashish, un bilancino di precisione e 1700 euro in banconote di piccolo taglio. Padre e figlio, residenti nell’abitazione, vengono denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio.

A Ercolano, ancora un genitore e un figlio al centro di un’altra storia ma di diverso tono. In questo caso chiama il 112 il papà di un 25enne che custodisce in camera mezzo chilo di marijuana. Dopo una discussione, è sua la decisione di chiamare i militari che, assieme alla droga, nei mobili trovano anche materiale per il confezionamento delle dosi, due proiettili calibro 38 e un proiettile di piccolo calibro, e denunciano il giovane.