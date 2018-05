Gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale di Napoli hanno arrestato Annunziata Cardillo 55enne e Rita Spagnuolo 35enne, rispettivamente madre e figlia, entrambe già sottoposte agli arresti domiciliari, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, durante attività di prevenzione e repressione dei reati nel quartiere Sanità, transitando in via Roberto Savarese, hanno notato due ragazzi a bordo di uno scooter confabulare con due donne affacciate alla finestra: hanno consegnato dei soldi ricevendone in cambio della droga. La 35enne, accortasi della Polizia , ha allertato gli acquirenti facendoli scappare e i due sono riusciti a far perdere le loro tracce. I poliziotti sono entrati all'interno dell'abitazione. La madre ha tentato di impedire l'accesso agli agenti al fine di consentire alla figlia di disfarsi della sostanza stupefacente. I poliziotti hanno notato la giovane mentre tentava di gettare dalla finestra 3 stecche di hashish recuperate. Nel corso della la perquisizione, con l'ausilio dei cinofili, sono state rinvenute, nascoste all'interno del cestello della lavatrice altre 2 dosi di hashish mentre sopra alla stessa, vi era la somma di 50 euro suddivisa in diversi tagli di banconote, il tutto sottoposto a sequestro. I poliziotti inoltre hanno rinvenuto 150 pacchetti di tabacchi lavorati esteri di varie marche . Le 2 donne sono state arrestate.

Giovedì 10 Maggio 2018, 15:21 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2018 15:21

