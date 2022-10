Droga nascosta nello zainetto dei bambini: arrestato 34enne

Perquisizioni anti-droga a Varcaturo, anche nei posti più impensabili. Così, durante le operazioni, i militari hanno arrestato un 34enne: nella sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto uno zainetto di solito utilizzato dai bambini e lo hanno aperto. Al suo interno, una busta con 120 grammi di marijuana, una dose di hashish, un bilancino di precisione, 200 bustine verosimilmente utilizzate per confezionare la droga e 2 coltelli intrisi di sostanza stupefacente.



Lo zaino con la droga – trovato in un bidone per l’immondizia nel giardinetto di casa – è stato sequestrato, mentre il 34enne è stato arrestato ed è in attesa di giudizio: risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio.