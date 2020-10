Droga nascosta sotto la statua della Madonna, arrestato pusher a ​Monteruscello

La droga era stata collocata sotto una statua votiva - di discrete dimensioni - della vergine Maria. Il particolare nascondiglio è stato scoperto durante operazioni anti-droga dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli nella località di Monteruscello. I militari - nell'ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli - hanno setacciato le strade e alcuni appartamenti in cui vivono persone già note alle forze dell'ordine.

Durante le perquisizioni, i militari della sezione operativa della locale compagnia insieme a quelli del nucleo cinofili di Sarno hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 42enne pregiudicato del posto. L'uomo è stato trovato in possesso di materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e di arnesi da taglio ancora intrisi di hashish. Rinvenuto e sequestrato anche un salvadanaio con all'interno ben 20mila e 700 euro. La somma - suddivisa in banconote da 50 e da 100 - non è stata ritenuta associabile a redditi dimostrabili. La perquisizione è stata poi estesa anche ai palazzi circostanti e nell'androne di uno di questi i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato nove involucri con all'interno 10 stecche di hashish per un peso complessivo di quasi 100 grammi. La droga era nascosta sotto la statua della Madonna.

