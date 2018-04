Mercoledì 11 Aprile 2018, 11:43 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 11:43

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Poggioreale hanno tratto in arresto in via Nuova del Campo Raffaele Coppola, un 75enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. A seguito di perquisizione domiciliare i militari dell’Arma hanno scoperto che nel soffitto della sua cucina nel quel si accedeva attraverso una botola c’erano 10 buste di marijuana contenenti in totale 500 grammi, 8 panetti di hashish del peso complessivo di 800 grammi e 23 stecchette di hashish, per 115 grammi, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento. Coppola ora si trova agli arresti domiciliari.