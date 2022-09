Droga nell'ovetto per bimbi, arrestato 41enne al Vomero

Arrestato al Vomero un 41enne per detenzione di droga a fini di spaccio. I militari lo hanno fermato a bordo della sua auto in via Monte Rosa e lo hanno controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 6 involucri con all’interno cocaina pronta per essere venduta al dettaglio e tre smartphone. La droga era nascosta all'interno della capsula gialla di un ovetto, al posto delle sorprese per bambini e bambine. Rinvenuta e sequestrata – perché ritenuta provento del reato – anche la somma contante di 450 euro. L’arrestato è in attesa di giudizio.