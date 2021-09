Droga nella fioriera a Scampia, bloccati pusher e clienti

Spacciatore 37enne napoletano bloccato in via Fava a Scampia. Con 175 euro in tasca e la droga nascosta nella fioriera: 5 stecche di hashish del peso di circa 15 grammi e 2 bustine con 2 grammi circa di marijuana. Identificati anche due acquirenti in possesso di una bustina di marijuana e di una stecca di hashish. Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. A intervenire gli agenti dell’ufficio Prevenzione generale.