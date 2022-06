Droga nello scooter: 36enne fermato e arrestato dopo una perquisizione

Via San Paolo a Napoli. È qui che i poliziotti hanno notato un centauro che, alla loro vista, ha cercato di eludere il controllo. Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di un involucro con 5,34 grammi di marijuana, 295 euro e diverso materiale per il confezionamento della droga. inoltre, nella sua abitazione, hanno rinvenuto, all’interno di un mobile della cucina, altre bustine contenenti la stessa sostanza per un peso di 4 grammi.

S.G., 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.