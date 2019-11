Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante un servizio di controllo del territorio, percorrendo via Provinciale Napoli hanno intimato l’alt ad un’auto con due persone a bordo. La vettura è riuscita a far perdere le proprie tracce ma, poco dopo, i poliziotti hanno riconosciuto in via Vicinale Campanile il conducente che, alla vista della polizia, si è liberato di un sacchetto.

L’uomo è stato bloccato dopo una colluttazione con i poliziotti che hanno rinvenuto nel sacchetto alcune stecche di hashish del peso complessivo di 19 grammi. M.O. napoletano di 19 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Ultimo aggiornamento: 18:33

