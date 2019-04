Napoli: fuga dalla comunità di recupero per tossicodipendenti, arrestato

Venerdì 5 Aprile 2019, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso della locale Procura nei confronti di Gaetano Miranda, 53enne di Portici, con precedenti penali e già sottoposto a misure di prevenzione in quanto gravemente indiziato di reati relativi agli stupefacenti.Gli agenti, a seguito di un’accurata attività investigativa, nel primo pomeriggio di oggi si sono portati in via Salvator Rosa davanti all’ingresso dello stabile dove si era rifugiato il Miranda, che si è reso irreperibile dalla comunità di recupero per tossicodipendenti di Ponticelli lo scorso 26 marzo.Miranda, dopo le formalità è stato condotto presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale dove dovrà espiare anni 5 e giorni 7 di reclusione.