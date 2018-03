Droga nel porto di Marina Grande di Capri: arrestati due spacciatori

Sabato 24 Marzo 2018, 10:02

CAPRI - Due persone, un minorenne e un maggiorenne, sono state arrestate per droga dai carabinieri della stazione di Anacapri.L'intervento si è svolto in due fasi. La prima al parcheggio di piazza della Pace, dove un incensurato 17enne di Anacapri, che era attenzionato dai militari, è stato sorpreso a consegnare una busta con 20 grammi di marijuana a un coetaneo. Dopo la cessione, il giovane ha intascato 100 euro e si è avviato verso il porto di Marina Grande a Capri. Qui è scattata la seconda fase dell'operazione: il giovane ha incontrato un 38enne di Lettere già noto alle forze dell'ordine, D.R., al quale ha ceduto una busta contenente 100 grammi di marijuana. A questo punto i carabinieri sono entrati in azione e hanno bloccato entrambi.Il 17enne è stato arrestato per spacco di droga, il 38enne per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Per entrambi è stato disposto il processo per direttissima. In totale i militari hanno sequestrato 120 grammi di marijuana e 500 euro ritenuto provento di attività illecita. L’acquirente di piazza della Pace è stato identificato e quindi segnalato in qualità di assuntore alla prefettura di Napoli.