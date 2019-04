CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 13 Aprile 2019, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2019 09:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Discariche abusive che, alla bisogna, diventano siti strategici per lo Stato; ma anche controllo dei servizi all'interno di alcuni ospedali napoletani. E ancora: droga e appalti, grazie ai piani di sviluppo industriale, agli inserimenti produttivi, alle zone di espansione economica, sempre e comunque ai contatti giusti nella pubblica amministrazione. Sono queste le indagini che incidono su una fetta di area metropolitana, una parte di provincia a nord di Napoli, la zona dei comuni a «nord-ovest», per ripercorrere le mappe della Direzione investigativa antimafia. Mappe, famiglie, affari, cifre, che vanno raccontate a partire da un dato numerico. Un dato freddo, quasi immobile, che suscita impressione, a proposito di emergenza criminale, di faide incrociate, di storie di mala dalle alterne fortune mediatiche: secondo le indagini del pool anticamorra di Napoli, nella sola area metropolitana partenopea (escludendo quindi l'area casertana ad appannaggio dei clan casalesi), esistono oltre centosessanta clan o famiglie criminali.I NUMERIRipetiamo: 160 e passa famiglie criminali, alcune di antico lignaggio, altre emerse sulla scena solo di recente, che si agitano sul territorio, che controllano fette di economia, che sono pronte ad entrare in azione - anche in modo violento - quando mancano i soldi o c'è da confermare la propria leadership. Ma proviamo a zummare su questi numeri. Nella sola città di Napoli, sono circa una ottantina le famiglie censite nella relazione semestrale della Dia (primo semestre del 2018), grazie a una analisi delle informative di pg trasmesse in Procura; nell'area nord-occidentale, sono invece una trentina le famiglie criminali che entrano nell'analisi della Dia; 54 quelle della provincia di «Napoli area meridionale e orientale». Insomma, chi c'è al nord-ovest e chi c'è a sud est? Chi comanda alle porte di Napoli, nei comuni dell'area settentrionale e ci gestisce le redini del potere criminale ai piedi del Vesuvio?