Napoli, Rione Traiano: si liberano della droga da un tubo che dà sul retro del basso, due arresti

Due spacciatori di droga sono stati arrestati dai Carabinieri al Rione Traiano di Napoli. Pasquale Cuccurullo, 38 anni, già denunciato in passato, e Salvatore Ottiero, 22 sono stati sorpresi da una pattuglia della Radiomobile in un locale in via Tertulliano. All' arrivo dei militari, i due hanno cercato di liberarsi di tre bustine di hashish e di una dose di cocaina, nascondendola in un tubo collegato con un locale terraneo, messo sotto sequestro perhcè utilizzato in passato per lo spaccio.

L'arresto è stato convalidato. Ottieri è stato condannato a 10 mesi di reclusione con beneficio della sospensione della pena. 2 anni e 6 mesi ai domiciliari, invece, per Cuccurullo.

