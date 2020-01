Sono stati fermati in Via Aspreno Galante, durante un posto di controllo di routine nel rione Berlingieri. Conducente e passeggero, rispettivamente di 19 e 16 anni, tradivano agitazione e per questo sono stati perquisiti. E’ così che i Carabinieri della stazione di S.Pietro a Patierno hanno rinvenuto – sotto ad uno dei tappetini dell’auto - 5 panetti di hashish del peso complessivo di 480 grammi. Oltre alla droga – ancora da suddividere in dosi per lo smercio – i militari hanno trovato nelle tasche del più giovane 710 euro in contante e in quelle del 19enne 350 euro in banconote di piccolo taglio. Arrestati per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, i due incensurati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio. Ultimo aggiornamento: 18:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA