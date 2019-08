Martedì 27 Agosto 2019, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Circa mille bussolotti di plastica avvolti in due involucri di cellophane contenenti complessivamente 900 grammi di eroina sono stati trovati e sequestrati dai carabinieri nel Parco Verde di Caivano. I bussolotti erano in un barile di vernice, nascosto in un sottoscala condominiale. I militari per identificare le persone che avrebbero smerciato la droga rinvenuta.