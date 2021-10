Droga, il socio del narcos Imperiale: «Incassi da 90 milioni l'anno nel clan»

Grazie alla droga del narcotrafficante internazionale Raffaele Imperiale, i sei componenti di vertice del clan Amato Pagano di Secondigliano guadagnavano, all'anno, 15 milioni di euro ciascuno, per un totale di 90 milioni. Al netto delle spese. A rivelarlo è Mario Cerrone, socio in affari di Imperiale, che percepiva una quota di quei 90 milioni insieme con Raffaele e Elio Amato e con Cesare e Domenico Antonio Pagano.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Napoli, immigrato clandestino dà in escandescenze e aggredisce... LA DROGA Controlli antidroga nel Vesuviano, scoperta una piantagione con 37... LA SICUREZZA Crack, coca e hashish: droga per tutti i gusti, preso spacciatore di... LA DROGA Un chilo tra marijuana e cocaina in casa: arrestato ragazzo polacco a... LA CRIMINALITÀ Rapina nella villa del primario del Cardarelli: figlio e nuora in...

Manca all'appello il nome del sesto elemento di vertice degli «scissionisti», di cui Cerrone, nelle dichiarazioni scritte fornite agli inquirenti durante un interrogatorio reso l'8 settembre 2016, dice di non ricordare il nome. Cerrone parla anche dell'esistenza di una cassa comune, nella quale confluivano gli introiti della vendita della cocaina. Il socio di Imperiale era stato incaricato dal narcotrafficante internazionale di «presidiare Napoli» e di tenere i contatti con il clan.

«In sostanza - spiega agli investigatori - avrei dovuto incassare il denaro delle forniture organizzandomi a tali fini». Cerrone venne arrestato, per traffico di sostanze stupefacenti, nel 2004 e scarcerato nell'agosto del 2006. Raggiunse Imperiale a Marbella (Spagna) per dividere i guadagni realizzati da «ò parente» (così veniva chiamato Imperiale dal clan Amato Pagano, ndr) con il traffico di droga all'interno degli «scissionisti». Il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare con la quale contesta l'accusa di associazione a delinquere di tipo mafioso, ricorda che Cerrone si è avvalso della facoltà di non rispondere quando gli sono state formulate le domande circa la loro appartenenza al clan Amato Pagano. Il gip deduce quindi che le sue dichiarazioni «siano frutto di un calcolo di convenienza» anche se l'appartenenza di Cerrone agli «scissionisti» viene sottolineata da quattro collaboratori di giustizia, tutti ritenuti attendibili.