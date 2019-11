Scaraventa la madre contro il muro: «Dammi soldi per la droga o brucio la casa». Arrestato nel Napoletano

I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno arrestato un 35enne per estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Secondo le indagini dei militari, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, dal 2013 l’uomo aveva sottoposto a violenze la madre, con cui vive, per costringerla a consegnargli denaro per l’acquisto di droga.

Le intimidazioni erano quotidiane: la minacciava, la strattonava, spaccava soprammobili, prendeva a calci i mobili. Una volta ha addirittura afferrato la madre e l’ha spinta contro il muro minacciandola di morte e di dar fuoco all’abitazione. La vittima, è emerso dagli accertamenti, consegnava al figlio fino a 300 euro a settimana.

Tutto è finito quando ha trovato il coraggio di denunciare.

