Durante un lungo servizio di osservazione nel parco Verde i carabinieri della tenenza di Caivano hanno tratto in arresto per detenzionedi droga a fini di spaccio Raffaele D’Ambra, un 43enne residente nel rione Iacp di Caivano. I carabinieri lo hanno visto cedere una dose di stupefacente a un acquirente e lo hanno bloccato lungo la circumvallazione ovest di Caivano. Perquisendolo lo hanno trovato in possesso di 9 stecche di hashish –circa 20 grammi-, 2 dosi di marijuana e 136 euro verosimili provento illecito e dopo le formalità lo hanno tradotto in carcere.

LEGGI ANCHE Parco Verde, scoperta la centrale dello spaccio di cobret: due arresti

LEGGI ANCHE Droga, sequestrati 900 grammi di eroina in un sottoscala del Parco Verde



LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE Napoli, ecco l'attico del boss del Parco Verde: sequestrate armi e droga

Sempre a Caivano, nel rione Iacp, i carabinieri hanno arrestato anche due vedette: Errico Laurenza, 43enne e un incensurato 34enne. Erano a guardia di uno spacciatore nascosto dietro una porta metallica da cui passava la droga tramite una feritoia. il pusher si è dato alla fuga ma ha abbandonato lì 10 bussolotti di cocaina che sono stati sequestrati. le due vedette invece sono state bloccate, laurenza nonostante avesse opposto resistenza per divincolarsi. Entrambi risponderanno di detenzione di droga a fini di spaccio, Laurenza anche di resistenza a pubblico ufficiale. Quest’ultimo è stato tradotto in carcere mentre l’incensurato è stato sottoposto all’obbligo di firma.



L’ultimo arresto questa mattina. In manette il 53enne Domenico Guida. i militari lo hanno bloccato nel rione Iacp mentre faceva da vedetta: addosso gli hanno trovato un telefono cellulare con il quale, verosimilmente, contattava il pusher in caso di emergenza. il telefono è stato sequestrato mentre l’arrestato è stato condotto in caserma. Adesso è in attesa dell’udienza di convalida.