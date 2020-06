Droga, sgominata piazza di spaccio di hashish e marijuana a San Pietro a Patierno

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere San Pietro a Patierno, gli agenti del commissariato di Secondigliano hanno notato in via della Bussola due uomini che, dopo aver parlato con un giovane, gli hanno consegnato qualcosa in cambio di una banconota.

I poliziotti hanno bloccato uno dei due spacciatori e hanno rinvenuto nella sua abitazione cinque involucri contenenti 5 grammi di hashish, un proiettile calibro 9x21 e un bilancino di precisione. L’acquirente, invece, è stato trovato con 0,98 grammi di marijuana ed è stato sanzionato amministrativamente.

Gennaro De Stefano, 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

