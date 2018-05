Drogato al volante: preso dai vigili, aveva una mazza ferrata in auto

Venerdì 18 Maggio 2018, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 16:43

TORRE DEL GRECO - Sorpreso a guidare sotto effetto di droga e a nascondere una mazza ferrata nel cofano dell'auto: fermato automobilista spericolato. Denunciato P.P., 38enne di Ercolano, beccato al voltante in stato di alterazione psicofisica: a beccarlo i vigili urbani del comando di Torre del Greco, impegnati in una serie di controlli straordinari del territorio. All'alt dei caschi bianchi l'uomo ha subito perso le staffe, rifiutandosi di fornire le generalità. A quel punto è scattata la perquisizione dell'auto: nel vano della portiera i vigili urbani hanno ritrovato diverse dosi di hashish, per cui hanno deciso di sottoporre il 38enne all'alcol-test e al droga-test.Il 38enne ha rifiutato le analisi, per cui è stato denunciato a piede libero e considerato automaticamente drogato al volante. Ad un successivo controllo, gli agenti della municipale hanno anche ritrovato un'arma occulata nel retro della vettura: si tratta di una mazza ferrata, considerata dalla legge un'arma impropria. Anche per questo motivo il giovane di Ercolano è stato denunciato a piede libero.Gli stessi vigili urbani hanno poi allestito un posto di blocco in zona Martiri d'Africa, ritrovo della movida torrese: sequestrati dieci tra scooter e auto, i guidatori sono stati infatti ritrovati senza patente di guida e senza la necessaria copertura assicurativa. I controlli da parte della polizia municipale proseguiranno per tutti il weekend nei punti sensibili della città, in particolare al parcheggio Bottazzi di via Marconi.