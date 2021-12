Armi in cella con i droni, l'ultima beffa dei clan: in volo anche droga, soldi e cellulari

È diventato un fenomeno diffuso, al punto tale da rappresentare l’ultima frontiera della lotta al crimine organizzato. Armi dal cielo. Pistole pronte all’uso che atterrano in carcere, che finiscono nelle mani di detenuti che possono così regolare conti o imporre le proprie regole. Armi in volo portate da droni, recapitate a pezzi (in modo da essere assemblate in un secondo momento) o intere (come sarebbe accaduto qualche mese fa nel...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati