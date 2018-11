Droni e soldati per la Terra dei fuochi: il 19 novembre il governo a Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 8 Novembre 2018, 08:38 - Ultimo aggiornamento: 08-11-2018 08:40

Soldati, nuove norme, stanziamenti e droni per la Terra dei Fuochi. Raddoppiano i militari che saranno inviati in Campania per presidiare gli impianti di stoccaggio dei rifiuti dopo i roghi divampati negli ultimi mesi. Ai duecento militari già al lavoro, se ne aggiungeranno altri duecento divisi equamente tra le province di Napoli e Caserta. Una task force – annunciata ieri in un’intervista al Mattino dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta – che sarà operativa subito dopo il consiglio dei ministri che...