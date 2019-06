Coltello in faccia per rubare il portafogli: arrestati due rapinatori africani nel cuore di Napoli

Sabato 8 Giugno 2019, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 14:27

Due cittadini algerini, di 26 e 22 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sono stati arrestati con l'accusa di tentata rapina dai carabinieri a Napoli.Poco prima di mezzanotte hanno adocchiato un 26enne di Casoria che stava percorrendo a piedi via Colletta poi lo hanno avvicinato e minacciato con un coltello per impossessarsi del portafogli. I due sono stati però notati i militari i quali li hanno inseguiti e bloccati.I due sono stati perquisiti: uno è stato trovato in possesso del telefono cellulare rubato a una ragazza il 22 maggio. i carabinieri l'hanno contattata e le hanno restituito lo smartphone. Gli arrestati sono stati condotti in carcere.