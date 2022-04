Due anni fa moriva l’agente Apicella «Fu eroe, vittima della criminalità»

Due anni fa, Il 27 Aprile 2020 moriva l’agente di Polizia Pasquale Apicella, nel tentativo di bloccare la fuga di tre ladri dopo una tentata rapina a uno sportello Atm in via Abate Minichini, a Napoli. In più occasioni Apicella è stato ricordato, uomo e lavoratore stimabile, strappato troppo presto a chi lo ha amato.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Napoli, poliziotti morti per inseguire i ladri: memorial in onore di... LA CAMORRA Bidognetti: «Strangolammo Scamperti in 4 con una corda da muratori» IL PROCESSO Poliziotto ucciso a Napoli, il giudice: fu omicidio volontario, 26...

«Oggi, alle 14 lo ricorderemo – dichiarano ad unisono il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e il membro dell’esecutivo cittadino del Sole che Ride Enzo Vasquez - portando un mazzo di fiori sotto la targa a lui dedicata a calata Capodichino. Apicella morì nell’adempimento del proprio dovere. Noi non smetteremo mai di ricordare lui – continuano i due esponenti dei Verdi - come tutti gli eroi e le vittime della criminalità e della camorra. C’è chi si batte per onorare il ricordo dei criminali e dei rapinatori invadendo la città di murales e altarini illegali e chi per omaggiare le persone oneste e perbene».