Giovedì 30 Maggio 2019, 12:02

TORRE DEL GRECO - Una lampa di fuoco, poi un boato e infine le fiamme che sono arrivate a lambire i balconi ai primi piani delle abitazioni della zona. Panico questa notte in via Molise, stradina residenziale della periferia di Torre del Greco: per motivi ancora da accertare, due vetture sono state coinvolte in un incendio di grosse dimensioni e sono andate completamente carbonizzate.Intorno alle 3 è scoppiato il rogo, con fiamme alte quasi due metri: le famiglie del quartiere sono state svegliate di soprassalto dall'odore acre di bruciato e hanno lasciato i propri appartamenti, per motivi di sicurezza. Immediata la richiesta di intervento ai vigili del fuoco. Per fortuna nessun ferito, soltanto tanta paura: le due auto, completamente dilaniate dalle fiamme, ora sono ridotte a scheletri di metallo. Indagini in corso per capire se si è trattato di un incendio colposo o se, in qualche modo, il rogo sia di matrice dolosa.