«Due bambini scomparsi», il parroco che denuncia minacciato e trasferito da Caivano

«Ho dovuto rassegnare le dimissioni, sebbene con molto dispiacere, perché sono molto legato ae alla sua comunità di fedeli. Ma per la mia sicurezza e per ristabilirmi sia fisicamente che psicologicamente, dopo quanto accaduto in seguito a mie denunce, e con l'aiuto, il confronto e il supporto dei miei superiori, ho capito che dovevo necessariamente prendere questa decisione».racconta il lungo tormento vissuto, spiega le ragioni che lo hanno costretto a lasciare dopo appena tre anni la guida della parrocchia di San Giorgio Martire a Pascarola, frazione di tremila abitanti nel territorio comunale di Caivano . Pascarola, nota come zona industriale di Caivano, con i suoi vicoli, le sue strade - e tra tutte la più amata, quella che da piazza Annunziatella conduce alla chiesa nel cuore della popolosa frazione - per tre anni è stata casa sua, una seconda famiglia. Arrivato nel 2016, dopo 20 anni di sacerdozio svolto in diversi comuni del Napoletano, qui don Salvatore ha cominciato quasi subito le sue battaglie per l'ambiente e il rispetto della legalità.Il primo grave episodio arriva nel 2018: «Una domenica di settembre - racconta - spariscono da una casa famiglia della zona due bambini che frequentavano la parrocchia. Il maschietto ha 4 anni, la sorellina cinque, entrambi albanesi. Denuncio tutto al Tribunale dei Minori e quasi in coincidenza con il mio appello alle forze dell'ordine mi arriva dai fedeli una segnalazione: dalla parrocchia, che è situata nelle campagne di Pascarola, arriva del fumo. Qualcuno aveva introdotto in parrocchia un'auto rubata e le aveva dato fuoco. Qui i carabinieri hanno trovato più tardi anche un fucile. I bambini? Le indagini per trovarli sono ancora in corso». Questo evento non scoraggia il parroco dal carattere vulcanico. «Quest'anno - dice ancora - mi sono battuto per difendere un bimbo di soli quattro mesi, vittima di maltrattamenti da parte del compagno della madre, che dopo la mia denuncia è stato trasferito in una casa famiglia. Ebbene, la mattina ho completato il mio racconto agli inquirenti e la notte è stata completamente devastata la canonica, e sono state portate via due cassaforti dove erano riposti circa tremila euro, provento delle donazioni dei fedeli. Solo per caso non ero rimasto lì a dormire, perché sono andato ad assistere mia madre. Sul posto è intervenuta anche la Scientifica». E ancora tante azioni per difendere i più piccoli, fino a un ultimo episodio, che risale allo scorso, che ha fatto scattare la decisione da parte dei suoi superiori. «Mentre tornavo a casa con la mia auto, intorno alle 21.30, sulla Strada Sannitica, in genere molto buia a quell'ora, una vettura a fari spenti mi lampeggia e suona, come per chiedermi di fermarmi. Credendo che fosse qualcuno dei miei parrocchiani che avesse bisogno di aiuto ho accostato e sono sceso per capire cosa stesse accadendo. Sono scesi da quella vettura due uomini: uno ha esploso in aria due colpi di pistola, poi entrambi sono risaliti in auto per poi fuggire via velocemente».In questi anni la parrocchia diha vissuto una nuova vita, tante le iniziative, tanto l'impegno del parroco per stare vicino a una comunità che ha bisogno di tutto. Quando don Salvatore ha iniziato a preparare il trasferimento, alcuni fedeli si sono detti pronti a inscenare proteste. «Ho spiegato loro - dice ancora il parroco - che era per la mia sicurezza se dovevo andare via, ed è stato un momento molto difficile. Lasciare Pascarola per me è stato molto triste, ma con il vescovo della diocesie il mio padre spirituale, il vescovo, abbiamo considerato che era la scelta più giusta Riconosco che i miei superiori mi hanno consigliato maggiore prudenza in queste circostanze - sorride don Salvatore - ma non ho esitato ad agire in questo modo sanguigno, perché quando si tratta di salvaguardare i bambini, credo non debbano esserci assolutamente impedimenti. Ho denunciato tutto con piena cognizione di causa e tornerei a farlo. Probabilmente ho toccato qualche filo pericoloso, ma non mi importa. Io vado via, spero che le forze dell'ordine continuino a indagare per fare luce sugli abusi ai danni dei bambini».